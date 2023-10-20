Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море. Он поинтересовался, как Вильнюс будет вести себя, когда вскроется правда о диверсии на «Северных потоках»,

Ринкевичс ранее заявил, что если будет установлен факт причастности России к подрыву газопровода Вalticconnector, то для нее нужно закрыть Балтийское море. Песков отметил, что Москва не имеет и никогда не будет иметь никакого отношения к подобным диверсиям.

Также он заявил, что президенту Латвии следовало бы уже сейчас задуматься – что он предложит делать с Балтийским морем, когда найдутся виновные в подрыве газопроводов «Северный поток». Произойдет это совсем скоро, отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел Эстонии заявил, что газопровод Balticconnector был поврежден под влиянием внешних сил. По его словам, это атака на натовскую инфраструктуру.