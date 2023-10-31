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Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова, долго не появлявшаяся на экранах, снялась в сериале «Многодетство». Она исполнила роль участковой, сообщает «Российская газета».

Главными персонажами сериала стала семья Герасимовых – супруги и пятеро детей. Отец – архитектор Павел, хочет еще и шестого ребенка, но понимает, что для этого нужно улучшить жилищные условиях.

Павел разрабатывает проект жилого комплекса для многодетных семей и идею внезапно подхватывает бизнесмен Лев Борисович. Однако отец семейства понимает, что предприниматель просто хочет привлечь с помощью его идеи новых покупателей. Именно поэтому Павел отказывается от сделки с совестью и берется за строительство сам.

Главных персонажей в фильме сыграют Полина Лазарева, Антон Батырев и Павел Савинков. Уварова предстанет перед зрителями в образе провинциальной участковой. Также одну из ролей сыграет звезда советского и российского кинематографа Владимир Гостюхин («В поисках капитана Гранта», «Дальнобойщики», «Красный призрак» и прочие).

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