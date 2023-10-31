Постпред РФ при ООН и Совете безопасности организации Василий Небензя поинтересовался у американского коллеги, почему Соединенные Штаты выступают против прекращения огня в секторе Газа. Он выразил непонимание поддержки Вашингтоном ковровых бомбардировок и обстрелов.

«Означает ли это, что США, будучи постоянным членом СБ, поддерживает доктрину «тотального возмездия» в Газе?», – спросил Небензя.

Он напомнил, как Соединенные Штаты высказывали сочувствие мирным жителям после начала конфликта на Украине и поинтересовался, куда это самое сочувствие подевалось сейчас. Получается, что для США имеют значение только жизни жителей европейский стран, а на палестинцев сочувствие не распространяется.

Также постпред РФ отметил, что такой же вопрос можно задать и другим странам, поддерживающим американскую позицию. Они не захотели голосовать за резолюции о прекращении огня в Газе, что является ярким примером двойных стандартов, которые уже никто даже не скрывает.