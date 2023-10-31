Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Постпред РФ при ООН и Совете безопасности организации Василий Небензя поинтересовался у американского коллеги, почему Соединенные Штаты выступают против прекращения огня в секторе Газа. Он выразил непонимание поддержки Вашингтоном ковровых бомбардировок и обстрелов.

«Означает ли это, что США, будучи постоянным членом СБ, поддерживает доктрину «тотального возмездия» в Газе?», – спросил Небензя.

Он напомнил, как Соединенные Штаты высказывали сочувствие мирным жителям после начала конфликта на Украине и поинтересовался, куда это самое сочувствие подевалось сейчас. Получается, что для США имеют значение только жизни жителей европейский стран, а на палестинцев сочувствие не распространяется.

Также постпред РФ отметил, что такой же вопрос можно задать и другим странам, поддерживающим американскую позицию. Они не захотели голосовать за резолюции о прекращении огня в Газе, что является ярким примером двойных стандартов, которые уже никто даже не скрывает.

Вам может понравиться

Депутат Госдумы Драпеко раскритиковала Галкина за песни Шатунова и Цоя

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала возмущение выступлениями шоумена Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России), на которых он исполняет песни Виктора Цоя и

ВС РФ готовят к развертыванию в зоне СВО системы РБ-109А «Былина»

Французская разведка донесла, что российские ВС планируют развертывание в зоне проведения специальной военной операции современных автоматических систем управления «Былина». Они будут осуществлять руководство всеми комплексами радиоэлектронной борьбы без участия человека,

Полковник Кнутов: ВСУ продолжат контрнаступление зимой, если прикажет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал американским и натовских кураторам, что зимой контрнаступление ВСУ будет продолжаться. Поэтому скорее всего именно так и будет, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил,