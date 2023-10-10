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Народный артист ЛНР, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Голубович умер от продолжительной тяжелой болезни. Он лишь немного не дожил до 80-летия, сообщила онкологического диспансера в Луганске Ольга Рябцева.

«Коллектив госучреждения выражает искренние соболезнования его родным и близким. Для нашего коллектива он был мудрым, добрым и отзывчивым другом. Помним и скорбим», — добавила она.

Михаил Голубович известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Тихий Дон», «Юркины рассветы», «Хождение по мукам», «Как закалялась сталь», «Кортик» и другим. Актер умер 9 октября в возрасте 79 лет.

Ранее сообщалось о смерти еще одной актрисы из фильма «Как закалялась сталь», известной советской и украинской певицы Нины Матвиенко.

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