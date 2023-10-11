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В 1970 году на советском рынке появилась культовая модель ВАЗ-2101, получившая прозвище «Копейка». Эта машина была весьма популярной благодаря высокому уровню комфорта и отличной шумоизоляции.

Салон «Копейки» устанавливал новые стандарты комфорта, что значительно улучшило качество поездок и снизило неприятные ощущения во время движения.

Тем не менее, у “Копейки” был один существенный недостаток. В отличие от других автомобилей, у которых двигатель был защищен жесткими пластинами снизу, у нее двигатель полностью располагался внизу и был незащищенным.

Это делало движение по неровным и пересеченным дорогам рискованным, так как нижняя часть автомобиля была уязвима для повреждений от камней и других препятствий. Поддон машины часто пробивался.

Кроме того, водители также часто жаловались на недостаточно эффективные амортизаторы, которые ограничивали возможность перевозки грузов. Несмотря на эти недостатки, ВАЗ-2101 завоевал сердца многих автолюбителей благодаря своему комфорту.

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