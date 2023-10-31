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Юрий Назаров, народный артист России, высказал свое мнение относительно переезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в их новый дом на Кипре из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем.

Актер отметил, что Примадонна заработала свое состояние, включая роскошную недвижимость в России. Он выразил сомнение в том, что «жизнь вдали от родной земли может быть радостной», даже в таких роскошных условиях.

По словам Назарова, певица оказалась в позиции, где она, на его взгляд, «никому не нужна и никто ее не знает», особенно на старости лет. Он подчеркнул, что по его мнению, Алла Пугачева «по сути, несчастная женщина», так как, по его словам, она сама «обрекла себя на такое печальное положение».

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