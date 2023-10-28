Начальник МРЭО ГИБДД МВД по РК, подполковник полиции Владимир Гладюк рассказал, что при продаже автомобиля предыдущему владельцу следует удостовериться, что новый владелец уже зарегистрировал транспортное средство в МРЭО ГИБДД. Ведь если этого не было сделано, то бывший владелец авто будет продолжать нести финансовые обязательства. А все потому, что с юридической стороны он все еще является владельцем транспортного средства.

По словам Гладюка, часто новые владельцы авто во время не регистрируют приобретенное транспортное средство. «Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, мы разработали онлайн-процедуру на портале госуслуг, позволяющую осуществить прекращение регистрации автотранспорта», – подчеркнул он.

Ранее снять автомобиль с регистрации прежний владелец мог только в офисе ГИБДД. Для этого нужно было предоставить все необходимые документы. И после проведения инспекции автомобиль снимался с учета. Сейчас все можно сделать удаленно.