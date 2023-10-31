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30 октября американский президент Джо Байден и его супруга Джилл, первая леди США, организовали праздничное мероприятие в честь Хеллоуина – угощали детей конфетами.

Государственный секретарь Энони Блинкен решил привести на торжество своих детей в весьма необычных костюмах для этого праздника. Его сын был одет в образе украинского президента Владимира Зеленского – в свитшоте и брюках цвета хаки, а дочь была одета в платье и шарф цвета государственного флага Украины. По словам журналистов украинского телеканала 24, «сходство этой одежды с популярным образом президента Украины Владимира Зеленского было узнать нетрудно».

Ежегодно в честь празднования Хеллоуина в США в Белом доме проводится вечеринка. Этот праздник американцы отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и убедил его, что Вашингтон не прекратит свою поддержку Киеву.

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