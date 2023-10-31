Активисты Демократической партии и представители Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) дали президенту Соединенных Штатов время до 1 ноября, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа. В своем заявлении они пригрозили, что в противном случает действующий глава государства потеряет поддержку большинства мусульман на следующих выборах, передает ТАСС.

На сайте Национального мусульманского совета появилось заявление, в котором говорится, что конфликт перешел на критическую стадию. США поддерживают Израиль, из-за чего в секторе Газа сохраняется насилие и гибнут мирные люди. Именно поэтому Байден должен предпринять все меры для прекращения огня.

Если этого не произойдет, Совет призовет арабских и мусульманских избирателей отказывать «в одобрении, поддержке или голосах любому кандидату [на пост главы государства], не выступившему за прекращение огня и одобряющему израильское наступление на палестинский народ».

Представители NMDC отметили, что особое внимание они уделят штатам Пенсильвания, Мичиган и Огайо, от которых во многом зависят результаты выборов в США.