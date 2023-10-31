Министр обороны РФ Сергей Шойгу в настоящий момент принимает участие в 10-м Сяншаньский форум по безопасности. Он посвящен новой холодной войне, в условиях которой необходимо разработать новую стратегию сдерживания и восстановления баланса сил. Этот вопрос обсуждается представителями 90 стран.

Форум уже десятый раз организовали Китайский институт международных стратегических исследований и Национальная освободительная армия Китая (НОАК). Участие в нем принимают страны Шанхайской организации сотрудничества, а также дружественные страны Ближнего Востока и Азии, представители Великобритании, Соединенных Штатов и их союзников по Индо-Тихоокеанскому региону.

На церемонии открытия форума заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявил, что ряд стран занимаются провоцированием региональных конфликтов и цветных революций, поэтому необходимо максимально предотвращать выход таких противостояний из-под контроля, а также исключать стратегические ошибки, которые ведут к раздуванию вооруженных столкновений.

Сейчас и без того постоянно увеличивается количество террористических атак, мир регулярно страдает от политических и экономических кризисов, приводит слова спикера “Коммерсантъ”.

Зампред заявил, что Китай, который намерен создать механизм сдерживания, собирается в первую очередь сотрудничать с Россией. Кроме того, НОАК открыта для сотрудничества с американской армией и Вооруженными силами европейских государств.