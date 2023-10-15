Епископ Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии с мая 2018 года Тихон (Шевкунов), возведенный в сан митрополита патриархом Кириллом, был назначен главой Крымской митрополии. Решение было объявлено после заседания Священного синода РПЦ, состоявшееся 11 октября.

Напомним, что Крымская митрополия была образована летом 2022 года и в настоящий момент состоит из Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. На странице Псковско-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором Тихон обратился к прихожанам и сравнил свое новое назначение со ссылкой на Колыму в советское время.

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне – на курорты Колымы. Нет, там прекрасно, но это не Печоры», – заявил Тихон.