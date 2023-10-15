Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
2
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Епископ Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии с мая 2018 года Тихон (Шевкунов), возведенный в сан митрополита патриархом Кириллом, был назначен главой Крымской митрополии. Решение было объявлено после заседания Священного синода РПЦ, состоявшееся 11 октября.

Напомним, что Крымская митрополия была образована летом 2022 года и в настоящий момент состоит из Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. На странице Псковско-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором Тихон обратился к прихожанам и сравнил свое новое назначение со ссылкой на Колыму в советское время.

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне – на курорты Колымы. Нет, там прекрасно, но это не Печоры», – заявил Тихон.

Вам может понравиться

Япония снова требует от России вернуть Курилы. Реакция РФ бесподобна!

Глава МИД Японии Ёко Камикава в очередной раз заявила о правах Токио на Курильские острова, а также отметила, что только решение этой территориальной проблемы позволит, наконец, заключить мирный договор по

Директор Новосибирского зоопарка Шило предпочитает эксклюзивные часы от Леонардо ди Каприо

Один из крупнейших зоопарков России находится в Новосибирске. Он был основан в далеком 1947 году, после того как в годы Великой Отечественной Войны на территорию местной автобазы эвакуировали животных из

Генерал Сергей Липовой: В НАТО уже придумали отговорку на случай поражения Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ намерена использовать в качестве оружия против ВСУ зиму. Герой России, генерал Сергей Липовой напомнил, что такое заявление в 1941-42 годах делала фашистская