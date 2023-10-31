Примерно в 80 километрах от Пекина недалеко от Великой Китайской стены группа археологов обнаружила 59 каменных бомб времен династии Мин. Об этом в своем материале сообщает издание Live Science.

Каменные бомбы возрастом в 400 лет были обнаружены учеными возле участка стены в Бадалине, который был построен правителями династии Мин в XVI веке. Древние бомбы целиком выполнены из камня круглой формы с отверстием для засыпания пороха.

Ученые предполагают, что в древности внутрь засыпался пороховой заряд, а затем отверстие запечатывалось. В основном бомбы использовали в качестве зажигательных снарядов и сбрасывали их со стены. Однако ученые предполагают, что состав пороха был подобран таким образом, чтобы добиться максимальной силы взрыва.

Считается, что порох был впервые придуман в Китае еще в 900-х годах, поэтому во времена династии Мин (1369-1644) народы Восточной Азии уже активно применяли пороховое оружие.