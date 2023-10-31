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Украинские военные – как солдаты, так и высокопоставленные офицеры, все чаще игнорируют приказы командования. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о несостоявшемся наступлении ВСУ на Горловку, о котором во всех красках написало издание Time.

Западные журналисты со ссылкой на источники на Украине написали, что США и их союзники намеревались бросить ВСУ на «освобождение Горловки», однако передумали делать это, так как у Киева «некому» осуществлять подобные операции.

По словам Леонкова, это указывает на окончательную деморализацию ВСУ, на пессимизм бойцов, которые давно не верят в успех.

Мало того, в «победу Украины», о которой без умолку твердит Зеленский, не верит даже его ближайшее окружение. Поэтому приказы, отдаваемые «сверху», либо полностью игнорируются, либо саботируются, не принося желаемых результатов.

Зеленский при этом продолжает упрямо гнуть свою линию. Одновременно с этим он пытается найти «козла отпущения» среди высокопоставленных военных, чтобы взвалить на него ответственность за провал контрнаступления.

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