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На официальной странице Телеграм-канала Национального парка «Сайлюгемский» было опубликовано видео котят снежного барса (ирбис), которые сломали видеоловушку и играли с ней. В Горном Алтае, в долине реки Талдура, подросшие котята снежного барса решили поиграть с замаскированной камерой, установленной для наблюдения за дикими животными.

Котята сломали видеоловушку, но их «шалости» запечатлела другая камера, которую они не заметили. Отмечается, что «пятнистые вандалы», по всей вероятности, только пообедали, так как на их шерсти видны пятна крови, а настроение у них было очень игривое.

«Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение обычно. Звери сыты и игривы, а тут на пути как раз попался новый незнакомый предмет», – заявили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, подчеркнув, что дикие животные часто ломают по неосторожности автоматические камеры. Однако среди молодых ирбисов такое поведение наблюдается достаточно редко.

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