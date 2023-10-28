В период с 2021 по 2023 года спрос на автомобили китайского производства в России вырос в три раза. Только за первые шесть месяцев текущего года китайские производители продали в России больше автомобилей, чем за весь 2022 год. Доля китайских автомобилей на российском рынке уже составляет внушительные 46%. «Известия» попытались выяснить у экспертов, насколько автомобили из КНР подходят для длительной эксплуатации в российских условиях.

По словам технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова, за последние несколько лет качество китайских автомобилей значительно улучшилось. Причем в премиальном сегменте автомобили из КНР по уровню оснащения и качеству используемых материалов практически не уступают европейским или японским машинам.

Однако в сегменте бюджетных китайских автомобилей пока еще не все так однозначно. Гендиректор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук отмечает, что главная проблема недорогих авто из КНР – это коррозия. «Хотя китайские производители заявляют о полной оцинковке кузова, коррозии пока не избежать. Резкие перепады температур в России и агрессивные реагенты на дорогах неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия кузова и запускают коррозийный процесс», – отмечает эксперт.

Еще одно слабое место китайских авто – «мягкий» металл, из-за чего из строя быстро выходит труба кардана и крестовины механизмов. При этом подвеска китайских авто также не отличается долговечностью при эксплуатации на отечественных дорогах. По словам эксперта, уже на пробеге в 70 тысяч некоторые элементы подвески могут потребовать замены.