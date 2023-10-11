Китайский производитель автомобилей Changan планирует усилить свои позиции на российском рынке. Для достижения поставленных целей планируется расширение модельного ряда, а также увеличение гарантии до 10 лет или 260 тысяч километров пробега. Об этом представители китайского бренда рассказали журналистам в рамках пресс-тура, проведенного в центре исследований и разработок (R&D) и на одном из заводов компании.

Новая стратегия развития бренда получила название «План Дубхе». В рамках ее реализации на российском рынке будут представлены новые модели компании, а также увеличены гарантийные обязательства компании-производителя автомобилей.

При этом инженеры китайской компании Changan постоянно работают над улучшением качества выпускаемых автомобилей. В ходе последней модернизации им удалось увеличить срок службы аккумуляторов, применяемых в электромобилях, на 20%, а также полностью исключить риск их самопроизвольного возгорания.

К 2024 году на российский рынок будут выведены два суббренда компании. Под брендом Avatr в России начнут продавать электромобили, разработанные в сотрудничестве с компанией Huawei. Позже на рынке появится еще один суббренд под названием Qiyuan. В его модельном ряду будут представлены как электрокары, так автомобили с гибридными силовыми установками.