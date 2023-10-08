Практически новый автомобиль «Ока» 1993 года выпуска с пробегом всего 3 тысячи километров появился в продаже в одном из автосалонов города Липецк. Любой желающий может приобрести так называемую «капсулу времени» всего за 300 тысяч рублей.

Автомобиль окрашен в светло-бежевый оттенок с заводской маркировкой «чайная роза». Машина, выпущенная в далеком 1993 году, сохранилась до наших дней практически в идеальном состоянии. При этом реальный пробег автомобиля составляет всего 3351 километр.

Комплектация автомобиля отечественного производства включает в себя кассетную магнитолу, обогрев заднего стекла и салонный обогреватель. Под капотом «Оки» установлен бензиновый силовой агрегат с рабочим объемом в 0,7 литров, развивающий 29 лошадиных сил.

Напомним, что разработанный еще в Советском Союзе автомобиль особо малого класса «Ока» выпускался с 1988 по 2008 года. При этом за двадцать лет было выпущено более 700 тысяч автомобилей.