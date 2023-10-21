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Туристические агентства России уже 7 дней не продают туры в Израиль. Кроме того, РФ, как и несколько других стран, выпустила предостережение от поездок на отдых в государства, находящиеся рядом с Израилем и Палестиной – в Иорданию и Ливан.

Вице-президент АТОР Алексан Мкртчян рассказал, что в Египет ездить пока не запрещается, туры продаются, однако на рынке наблюдается снижение спроса на них. Если ранее Минэкономразвития «настоятельно не рекомендовало» ездить в упомянутые выше страны, то сейчас формулировка значительно смягчена, граждане РФ получили возможность сами решать, ехать или не ехать в зону конфликта.

Продажи туров в Египет снизились на 25-30 процентов, из-за чего теперь многие туристы не могут принять решение по поводу поездки в эту страну.

Израиль для своих граждан выпустил предупреждение, в котором посоветовал воздержаться от поездок и в другие страны ближневосточного региона и в арабские государства – в Бахрейн, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Марокко и Турцию. Для россиян таких ограничений, разумеется, нет.

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