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Саудовская Аравия и Иран призвали весь исламистский мир противостоять сионистскому режиму, которой совершает жестокие военные преступления против Палестины и ее народа.

К выработке единой позиции по поддержке Палестины призвали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Ирана Эбрахим Раиси. 11 октября они пообщались по телефону и обсудили ситуацию в Палестине.

Также о необходимости прийти к консенсусу по вопросу поддержки палестинского народа заявили в ходе телефонных переговоров Раиси и лидер Сирии Башар Асад.

«Исламские и арабские страны, а также все свободные люди мира должны занять единую позицию, чтобы остановить преступления сионистского режима против угнетенного палестинского народа», — заявил президент Ирана.

Напомним, ранее эксперт Андрей Клинцевич заявил, что США и Израиль готовы нанести ядерный удар, но не по сектору Газа, а по Ирану.

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