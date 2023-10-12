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Израиль и Соединенные Штаты в случае повышения уровня опасности для Тель-Авива до верхнего предела готовы применить ядерное оружие. Но бить они будут не по сектору Газа, а по Ирану, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он отметил, что сейчас сложно сказать, кто именно является бенефициаром обострения ситуации на Ближнем Востоке. Не исключено, что США таким образом пытаются втянуть в конфликт и ослабить Иран. В пользу этой версии говорят недавние учения США, на которых как раз отрабатывались тактические ядерные удары по иранской территории.

Также Клинцевич упомянул президента Украины Зеленского, который сейчас на каждом углу кричит, что Израиль отвлечет весь мир от Киева.

«Он не просто так переживает. Всем уже не до Украины. Киев, конечно, пытается вскочить в этот вагон и увязать помощь себе и Израилю одним пакетом от США. Но там на это не идут», – пояснил аналитик.

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