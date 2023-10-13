Ноябрьск в Ямало-Ненецком округе является самым крупным городом по численности населения. И это не удивительно, так как именно здесь осуществляется добыча нефти и газа, в которой заняты более 30 тысяч местных жителей. На работу в город едут со всех регионов страны, а так как он постоянно развивается в плане торговли, промышленности, социальной и транспортной инфраструктуры, многие принимают решение остаться здесь навсегда.

С жильем в городе нефтяников и газовиков проблем тоже нет, его строительство идет стремительными темпами. Поэтому ипотека в Ноябрьске, подать заявку на которую можно на странице https://noyabrsk.etagi.com/ipoteka/, пользуется огромным спросом. Компания «Этажи» обладает всеми возможностями, чтобы удовлетворить этот спрос, она сотрудничает с большинством российских банков, предлагающих все выгодные варианты ипотечного кредитования.

Как оформить ипотечный кредит в сервисе «Этажи»

Процесс оформления заявки осуществляется непосредственно на сайте и занимает минимум времени. От потенциального получателя кредита требуется только заполнить анкету, внеся в нее следующие данные:

тип недвижимости. В этом пункте можно выбрать квартиры в строящихся домах или на вторичном рынке, частные дома и коттеджи, земельные наделы или коммерческие объекты;

стоимость приобретаемого жилья и размер первоначального взноса, который готов внести покупатель. Последний, впрочем, зависит от условий предоставляемого банковским учреждением кредита и от ряда других факторов;

срок кредитования;

участие в социальной программе. Компания «Этажи» сотрудничает с финансовыми учреждениями, предоставляющими не только базовую, но и военную и сельскую ипотеку, кредиты с господдержкой и предложения для IT-сектора.

По мере заполнения анкеты на сайте появятся подходящие под нее предложения банков-партнеров. При этом стоит обратить внимание, что при оформлении ипотеки через компанию «Этажи» процентная ставка уменьшается, как и размер ежемесячного платежа, что дает возможность сэкономить.

Кроме того, всегда можно воспользоваться помощью эксперта по ипотеке – он возьмет на себя оформление необходимых документов, подачу заявок в разные банки и заключить сделку на приобретение недвижимости.

На следующем этапе остается дождаться решения банка по предоставлению кредита и приступать к совершению сделки.

Выбор недвижимости в Ноябрьске

Перечень существующих предложений на рынке недвижимости города постоянно обновляется, поэтому имеет смысл регулярно посещать сайт и изучать имеющиеся варианты. Наиболее востребованными в Ноябрьске являются:

квартиры. В основном они реализуются на вторичном рынке, в каталоге представлены варианты жилья с 1-4 комнатами, современным ремонтом. Можно найти недорогие решения, в которых ремонт выполнен лишь частично;

загородная недвижимость;

офисы и готовый бизнес для коммерческой деятельности.

На сайте имеется удобный поиск по критериям, поэтому достаточно выбрать в форме количество комнат, местоположение квартиры или дома в конкретном районе, другие параметры требуемого жилья, чтобы отсеять неподходящие варианты и тем самым сэкономить время.

Преимущества оформления ипотеки в компании «Этажи».

В настоящий момент ипотека с «Этажами» обеспечивает всем покупателям жилья в Ноябрьске скидку в 0,7 процентов от банковской ставки.

К другим преимуществам можно отнести возможность оформления заявки с помощью брокера, который возьмет на себя весь процесс получения средств от оформления заявки до получения одобрения банка, а также заключение сделки. Также эксперт поможет подобрать жилье, отвечающее всем потребностям и финансовым возможностям заказчика.