Израиль намеревается использовать американские авиабомбы JDAM, чтобы стереть Газу с лица земли, считает американский журналист Сеймур Херш.

Он пояснил, что Израиль организовал блокаду сектора Газа лишь для того, чтобы выжить оттуда последних жителей. Когда они эвакуируются, Тель-Авив нанесет мощные авиаудары, чтобы уничтожить оставшиеся предприятия и жилые дома.

Для этого он использует системы наведения JDAM, которые будут установлены на бетонобойные авиабомбы весом в 2,2 тонны.

Ранее в миссии Ирана при ООН заявили, что дальнейшие удары по сектору Газа израильскими бомбами и ракетами будут иметь далеко идущие негативные последствия.

Глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что пришло время исправить несправедливость в отношении Палестины, продолжавшуюся 50 лет.