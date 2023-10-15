Глава китайского МИД Ван И заявил, что Пекин контактирует со всеми сторонами конфликта в Израиле, так как надеется помочь прекратить огонь и перейти к дипломатическому урегулированию.

При этом он высказал поддержку Палестине и заявил, что несправедливость в отношении этой страны, которая длится уже больше 50 лет, не может продолжаться дальше.

Все государства, которые выступают за мир и справедливость, должны оказать содействие в реализации давно задуманной программы «Две страны для двух народов».

Сейчас Китай считает приоритетами защиту ключевых потребностей жителей сектора Газа, разблокировку всех известных каналов гуманитарной помощи и обеспечение безопасности мирных жителей