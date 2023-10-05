В текущем году в России на законодательном уровне запретили использование шин, которые не соответствуют сезону. Поэтому главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков в преддверии зимы развенчал наиболее устоявшиеся среди отечественных автолюбителей мифы, связанные с заменой летней резины на зимнюю.

Самое опасное заблуждение – опыт вождения может заменить зимние покрышки. По словам эксперта, опыт управления автомобилем на различных типах поверхности в разное время года безусловно важен, однако шины по сезону также являются немаловажным фактором для безопасности. «Я всецело этот миф не поддерживаю, но доля правды в нем есть. Конечно, человек, который не умеет ездить зимой, способен разбиться и на зимних шинах», – отметил Кадаков.

Еще одним популярным заблуждением является миф о возможности ездить на летних шинах всю зиму на автомобиле с полным приводом. «Автомобиль должен нормально управляться и нормально тормозить. То, что вы разгоняетесь четырьмя колесами, а не двумя, не значит, что вы тормозите восемью, а не четырьмя. Тормозите вы по-прежнему четырьмя колесами, и в этом смысле ничего для автомобиля не меняется. И поворачиваете вы по-прежнему только двумя передними колесами. Так что этот тезис – глупость полная», – объяснил главред «За рулем».

Еще один народный миф гласит, что можно купить всего пару зимних шин и установить их на ведущую ось. По словам эксперта, такой автомобиль будет лучше ехать в зимних условиях, чем автомобиль на летних шинах. Однако подобный автомобиль эксплуатировать все же небезопасно, особенно если машина не оборудована системой курсовой устойчивости и системой ABS.