Торстен Мюллер-Отвос занимал пост главы Rolls-Royce с 2010 года, что стало рекордом с момента Клода Джонсона, известного как «Дефис в Rolls-Royce», объединившего имена Чарльза Роллса и Генри Ройса.

Под его руководством британская марка Rolls-Royce пережила значительное увеличение ежегодных продаж, подняв их с 1000 автомобилей в 2009 году до 6000 в 2022 году. Мюллер-Отвос также стоял у истоков запуска эксклюзивных версий автомобилей и расширения модельного ряда, включая выпуск кроссовера Cullinan и электрической модели Spectre, каждая из которых стала важным этапом в истории марки.

Под руководством Торстена Мюллер-Отвоса компания Rolls-Royce также значительно увеличила свой персонал, с 300 сотрудников до 2500 человек. Теперь Торстен Мюллер-Отвос планирует насладиться отдыхом и заявил, что наконец-то у него появится время для любимого хобби — рыбалки нахлыстом.

Компанию возглавит Крис Браунридж, работавший в BMW с 1995 года и имеющий богатый опыт в автомобильной индустрии, включая позиции в представительстве BMW в Великобритании и руководство брендом MINI.