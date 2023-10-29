В случае отправки автомобиля на экспертизу во время проведения процедуры перерегистрации транспортного средства собственник всегда сталкивается с дополнительными расходами. «Известия» пообщались с экспертами и выяснили самые распространенные подозрительные признаки, по которым инспектора ГИБДД отправляют автомобили на экспертизу.

По словам руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, в первую очередь сотрудники ГИБДД обращают пристальное внимание на автомобили, возглавляющие рейтинги угонов. В таких моделях инспектора в первую очередь проверяют конструкцию авто на предмет незаконных переработок, а VIN-номера машин на предмет их подделки злоумышленниками.

Наиболее популярные модели среди угонщиков в России – это Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover. Поэтому данные автомобили инспектора ГИБДД осматривают при перерегистрации более тщательно. Как утверждает адвокат Владислав Шурховецкий, работающий в московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры», подозрения также могут вызвать бюджетные авто с номерными знаками, состоящими из особых буквенно-цифровых значений.