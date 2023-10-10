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В реалиях современного автомобильного рынка Российской Федерации располагая бюджетом в 800 тысяч рублей покупателю доступна всего одна модель – Lada Granta. Вторичный рынок предлагает более обширный выбор в данном ценовом сегменте, но покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском.

Поэтому эксперты назвали Топ-5 моделей автомобилей наиболее оптимальных по соотношению цена/качество, которые можно приобрести в качестве альтернативы продукции АвтоВАЗа. Первое место занимает практичный чешский автомобиль Skoda Octavia 2013-2014 годов выпуска. Эксперты советуют приобретать автомобиль с надежным атмосферным двигателем рабочим объемом 1,6 литра, работающий в парке с классической АКПП.

На втором месте расположился седан Ford Mondeo 2010-2012 годов выпуска. Данный автомобиль эксперты рекомендуют приобретать с пробегом до 200 тысяч километров, оснащенный АКПП и 2-литровым бензиновым двигателем. Третье место рейтинга занял Volkswagen Passat 2009-2010 годов выпуска, наиболее надежной модификацией которого эксперты называют версию с 1,8-литровы турбодвигателем, работающим в паре с роботом.

На четвертом месте расположился японский кроссовер Nissan Qashqai, сочетающий в себе надежность и практичность кузова универсал. Эксперты рекомендуют присмотреться к автомобилю 2010-2011 годов выпуска с пробегом до 200 тысяч километров. Замыкает пятерку корейский седан Kia Cerato 2013-2014 годов выпуска. Рекомендуется приобретать машину с 1,6-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с МКПП или АКПП.

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