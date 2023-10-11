Современный рынок предлагает такое разнообразие кроссоверов, что автолюбители уже начали забывать о существовании по-настоящему практичных автомобилей – легковых универсалов. Модель Opel Astra H можно приобрести на российском рынке, располагая бюджетом в 800 тысяч рублей.

По словам эксперта автомобильного журнала «За рулем» Сергея Зиновьева, легковой универсал при схожих габаритах с кроссовером имеет больший объем багажника и меньшую погрузочную высоту. При этом подержанный Opel Astra H обладает крепким кузовом и моторами с хорошим ресурсом.

Эксперт советует обратить свое внимание при выборе модели Opel Astra H в кузове универсал на экземпляры с атмосферными двигателями объемом 1,6 (115 л. с.) и 1,8 (140 л. с.) литров. Данные силовые агрегат с легкостью ходят по 400 тысяч километров до капитального ремонта. Однако при покупке авто с более мощным двигателем стоит поискать вариант с автоматической коробкой передач.

В паре с двигателем 1,8 литра на Opel Astra H устанавливали АКПП японского производства Asin на четыре ступени, который славится своей надежностью. Однако после 2011 года на автомобиль стали ставить роботизированную коробку передач, которая оказалась крайне неудачной. Поэтому от идеи покупки авто с роботом стоит отказаться.