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Вторичный автомобильный рынок в России хорошо развит, но далеко не все автолюбители, покупающие новую машину, задумываются о ее продаже через несколько лет. Это может привести к проблемам, так как на «вторичке» спросом пользуются далеко не все транспортные средства, пишет портал njcar.ru.

Эксперт объяснил, что владельцу будет очень сложно продать кроссовер или седан с турбированной силовой установкой. Такие двигатели не пользуются особой популярностью, их считают капризными и ненадежными. Кроме того, мощные моторы расходуют много топлива и требуют уплаты крупного транспортного налога.

Также очень редко покупают автомобили от малоизвестных в России производителей или компаний, не пользующихся особой популярностью в стране. Непросто будет продать и дорогостоящую машину класса «премиум».

Также эксперт отметил проблемы, с которыми сталкиваются автолюбители, пытающиеся продать машину после дорожно-транспортного происшествия или серьезных поломок двигателя, механической КПП или других ключевых компонентов.

Наибольшим спросом сейчас пользуются автомобили с гидромеханической автоматической коробкой, которую можно назвать классикой. Она достаточно надежна и практически не создает проблем. Современные роботизированные АКПП и вариаторы, напротив, водителям нравятся гораздо меньше.

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