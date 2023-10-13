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В последние несколько лет новые автомобили на российском рынке постоянно растут в цене. Сначала рост цен был обусловлен проблемами с поставками из-за глобальной пандемии коронавируса, а после начала СВО российский рынок покинули европейские, корейские и японские бренды. В результате позволить себе приобрести новый автомобиль могут далеко не все граждане.

В таком случае стоит обратить внимание на рынок подержанных автомобилей. Если необходимо приобрести машину в качестве неприхотливого средства передвижения, располагая бюджетом от 200 до 300 тысяч рублей, то следует обратить свое внимание на такие проверенные временем автомобили, как Лада Приора, Калина, Renault Logan, Nissan Almera, Mitsubishi Carisma или Opel Vectra.

Отечественные модели АвтоВАЗа Приора и Калина могут порадовать приемлемой стоимость обслуживания и широким выбором на вторичном рынке. На выбор покупателю доступны авто в различных типах кузова: седан, хетчбэк или универсал.

Хорошей альтернативой Ладе в бюджетном сегменте является Renault Logan первого поколения. Французский двигатель до капремонта в среднем ходит около 400 тысяч километров. Однако авто часто использовалось в качестве такси, поэтому при выборе подходящего варианта необходимо быть очень внимательным.

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