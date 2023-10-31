Обладающая налаженной сетью распространения наркотических веществ на территории Украины и России организованная преступная группировка «Химпром» работает под прикрытием некоторых депутатов Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в российских спецслужбах.

По словам источника, российским спецслужбам удалось установить полный состав группировки. Известно, что наркокартель «Химпром» начал свою деятельность в 2014 году, а в настоящий момент в его рядах насчитывается около 1000 человек. Во главе преступной организации стоит Егор Буркин, с 2016 года переехавший жить на Украину, где он получил гражданство. В настоящий момент он скрывается от российских спецслужб в Мексике.

Недавно члены наркокартеля закидали дом украинского блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании, бутылками с зажигательной смесью. «Организатор, руководитель и координатор “Химпрома” Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины – как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета», – отмечает источник.

Украинский депутат Верховной рады девятого созыва Копытин Игорь Владимирович выступает в роли доверенного лица главы наркокартеля Буркина и помогает ему вести свой незаконный бизнес. Также в работе на «Химпром» принимают участие высокопоставленные украинские правоохранители из СБУ, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, ГУР, некоторые судьи и сотрудники киберполиции.