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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о проведении проверки по поводу слухов о жестоком обращении дрессировщиков с животными. По его словам, если в ходе проверки будет подтверждено издевательство Запашных над животными, то Большой Московский цирк на проспекте Вернадского может быть закрыт.

«Важно, чтобы прошла проверка и установила, что там было, чего не было. Действительно, важно установить объективные факторы и обстоятельства произошедшего», – заявил Бурматов.

В государственных цирках всегда была и есть особо повышенная система контроля, поэтому в большинстве случаев дрессировщики не используют неприемлемых методов общения с животными.

Поводом для проведения проверки стало опубликованное в Сети видео, как Запашные издеваются над животными. На видеозаписи с репетиции перед выступлением дрессировщик бил животных палкой, обливал водой и запугивал залпом из огнетушителя.

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