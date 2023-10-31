Евреи начали уезжать из Германии целыми семьями, поскольку больше не чувствуют себя в безопасности в этой стране. Об этом в своей колонке для издания Bild* написал бизнесмен, журналист, генеральный директор и совладелец Axel Springer SE Матиас Депфнер.

«На прошлой неделе один из сотрудников сказал мне, что хочет забрать своих детей из детского сада и школы в Берлине, потому что там им угрожают. Потому что его жена, мать детей, – еврейка… Я думал, что после Холокоста, после убийства шести миллионов евреев мы извлечем уроки из истории. Но на наших улицах царит ненависть», – написал Депфнер в своей колонке.

По словам журналиста, подобная ситуация складывается не только в Германии, но также и в других странах Европейского союза и даже США. «Мы должны это признать: ненависть к евреям снова стала духом времени», – отметил Депфнер. Автора статьи шокировал тот факт, что «немцы учат израильтян защищаться от погромов и геноцида».

При этом Депфнер решил не уточнять, что согласно официальному заявлению ООН в результате бомбардировок Армии обороны Израиля в секторе Газа около 70% погибших составляют женщины и дети.

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