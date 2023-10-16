Согласно мнению эксперта Андрея Якунина, анонсированные Волжским автозаводом планы на 2024-2025 годы могут оказаться критическими для компании, как указывает naavtotrasse.ru.

По его мнению, отечественный автопроизводитель слишком долго не представлял на рынок новых моделей. Якунин отметил, что АвтоВАЗ не способен обеспечить достаточным объемом комплектующих уже выпущенные автомобили.

В качестве примера он привел ситуацию с обновленной моделью Lada Vesta, часть недособранных единиц которой оставалась без сборки на парковке предприятия. Новое семейство Iskra он охарактеризовал как «Logan, переодетый в фирменную обертку АвтоВАЗа», с другим двигателем и комплектующими. Эксперт предполагает, что эта модель, возможно, не удовлетворит потребителей, так как она, по его словам, не достигнет того уровня надежности, который предоставляла французская компания.

Он также предсказывает, что предстоящий кроссовер кросс, вероятно, будет переднеприводным и оснащен стандартными агрегатами, но цена, возможно, поднимется до двух миллионов рублей. Это, по его мнению, может сделать модель менее конкурентоспособной на рынке.