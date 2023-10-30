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В рамках социологического опроса, устроенного «Авто Mail.ru», стало известно, какие марки автомобилей были первым приобретением большинства жителей нашей страны. Многие россияне поделились историями покупки своего первого авто.

Согласно проведенному соцопросу, около 68% россиян в качестве своего первого автомобиля смогли приобрести отечественные марки. А вот 32% жителей нашей страны смогли купить автомобиль иностранного производства, причем их выбор был осознанно сделан в пользу иномарки. Выходит, что каждый третий водитель выбрал в качестве первого авто иномарку. Однако практически 80% опрошенных рассказали, что первый их автомобиль был не новым из салона, а куплен на вторичном рынке.

31% опрошенных респондентов сообщили, что авто было получено в подарок от родителей или других близких родственников, кто-то получил свою первую машину в наследство. Но большая часть опрошенных рассказали, что долгое время копили на приобретение своего первого автомобиля.

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