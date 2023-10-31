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В австрийской столице открыли новый фонтан стоимостью 1,8 миллиона евро и приуроченный к 150-летию городского источника родниковой воды. Однако горожане подвергли резкой критике арт-объект, посчитав его уродливым и слишком дорогостоящим. Об этом сообщает портал eXXpress.at.

Новый фонтан представляет собой чашу диаметром 7,5 метра по краям которой расположены антропоморфные фигуры. Некоторые скульптуры похожи на роботов, в то время как другие напоминают человека-Мишелина, а третьи – на груду камней. Горожане уже назвали новую достопримечательность Вены «победой коррупции и дурновкусия».

На открытии фонтана присутствовал мэр Вены Михаэль Людвиг и президент Александр Ван дер Беллен. Сообщается, что на строительство фонтана из бюджета города было выделено внушительные 1,8 миллиона евро. Однако по многочисленным просьбам жителей австрийской столицы фонтан решили демонтировать.

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