Ассоциация туроператоров Российской Федерации отмечают растущий спрос на круизы по Байкалу, который в значительной степени превышает предложение. При этом в настоящее время комфортабельное водное путешествие доступно только на двух теплоходах и одном экспедиционном судне.

Озеро Байкал пользуется огромной популярностью у российских туристов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ежегодно на Байкал приезжает более 3 миллионов туристов, однако водным транспортом, в том числе и круизами, пользуется всего около 500 тысяч туристов в год. Эксперты отмечают, что такие низкие показатели обусловлены нехваткой современных круизных лайнеров.

Сейчас на озере Байкал навигацию осуществляют два комфортабельных теплохода – «Империя», вмещающий 50 туристов, и «Александр Великий», вмещающий 34 пассажира. В течение года теплоходы совершают примерно 15 рейсов, продолжительностью от 5 до 8 дней.

С 2022 года туристам стала доступна возможность осуществлять экспедиционные путешествия по Байкалу на борту современного судна на воздушной подушке «Бирюса». Данное судно перевозит туристов из одной локации в другую, предоставляя ночлег в гостиницах и туристических базах на берегу. К неоспоримым плюсам такого туризма можно отнести возможность путешествовать по озеру в зимний период, когда оно покрывается льдом.

Однако к 2026 году свой первый рейс должен совершить современный круизный лайнер проекта RPV 8714, который будет построен на мощностях иркутской верфи. Современный круизный лайнер рассчитан на 144 пассажира, которых можно будет разместить в 44 каютах, соответствующих комфорту 3-звездочного отеля.