Аренда спецтехники заслуженно является одной из самых востребованных на рынке услуг. Обуславливается ее популярность отсутствием необходимости приобретать дорогостоящие машины заботиться об их хранении и обслуживании – все это берет на себя специализированная компания.

Особенно актуальной эта услуга является для организаций, которые предоставляют широкий спектр услуг. Это требует наличия в парке самой разной техники, так как сегодня, к примеру, могут потребоваться экскаватор или бульдозер, а завтра – японские автовышки для проведения работ на высоте. Аренда на хороших условиях поможет с легкостью решить эту задачу.

В каких случаях не обойтись без автовышки

Эта спецтехника необходима для проведения как строительных или монтажных, так и спасательных работ на любой высоте. Чаще всего автовышка требуется для следующих целей:

реставрационные работы, ремонт или строительство зданий и сооружений;

установка рекламных конструкций – баннеров, щитов и прочего, их замена;

очистка от снега кровельных покрытий зданий, обрезка деревьев, позволяющая предотвратить аварийные ситуации;

монтаж или ремонт линий электропередач, других коммуникаций, проложенных «по воздуху»;

приведение в порядок памятников, фасадов или окон.

Чаще всего это разовые услуги, для предоставления которых нецелесообразно покупать спецтехнику. Гораздо выгоднее взять ее в аренду.

Аренда спецтехники: реальная экономия средств и не только

Наличие собственного парка специальной техники имеет смысл только в том случае, если компания постоянно выполняет те или иные работы. В любых других ситуациях единственно верным решением будет аренда, которая обеспечит следующие преимущества:

отсутствие необходимости обеспечивать хранение автовышки, ее обслуживание и ремонт. Все это – забота компании арендодателя;

экономия на зарплате и предоставлении полного соцпакета квалифицированному персоналу. В большинстве случаев специализированные компании предоставляют спецтехнику с водителем и оператором;

возможность подобрать автовышку для решения конкретной задачи, ориентируясь на такие характеристики, как вылет стрелы, высота подъема, грузоподъемность и прочие;

адекватные цены на аренду, которые зависят от упомянутых выше характеристик техники, а также времени, в течение которых она используется арендатором.

Чтобы добиться реальной экономии и максимально эффективно задействовать технику в проведении работ, имеет смысл предварительно рассчитать их объем, оценить, сколько времени займет та или иная операция, вычислить точное время, на которое нужна машина. Также немаловажно оценить, какими параметрами должна обладать автовышка для предоставления конкретной услуги.

Если сделать это самостоятельно не получается, стоит обратиться к специалистам компании, которые на основании предоставленной информации проведут необходимые расчеты и подберут наиболее подходящую технику.