В период с января по сентябрь текущего года в России было продано новых автомобилей китайских марок на общую сумму в 1,02 триллиона рублей. Лидерами рынка стали кроссоверы – Cherry Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. Об этом сообщают аналитики компании «Автостат-Инфо».

Китайские компании смогли продать за три квартала 2023 года на российском рынке новых автомобилей рекордное количество машин на общую сумму в 1,02 триллиона рублей. При этом только за сентябрь текущего года в России было продано автомобилей китайского производства на сумму в 12,7 миллиарда рублей.

Лидером продаж стала модель Cherry Tiggo 7 Pro, на покупку которой россияне потратили суммарно 105 миллиардов рублей. На втором месте по продажам на российском рынке идет еще один китайский кроссовер Haval Jolion, на покупку которого россияне потратили в общей сложности 74,6 миллиардов рублей.

В сентябре на вторую позицию по количеству продаж в денежном эквиваленте вышел Geely Monjaro. За месяц россияне потратили на приобретение данного автомобиля 12,8 миллиардов рублей.