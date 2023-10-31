Впервые после отъезда из Израиля певица Алла Пугачева вышла на связь со своими подписчиками и оставила короткий пост в социальных сетях.

«Живем дальше», – написала она после своего переезда на Кипр.

Напомним, ранее сообщалось о гастролях на Кипре супруга Пугачевой Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента). Его видели с дочерью в аэропорту Лимасола, а вот Примадонна на публике долго не показывалась и не отвечала на звонки.

Знакомые певицы заявляли, что звездное семейство скорее всего уехали из Израиля на Кипр, где у них в собственности имеются апартаменты на берегу Средиземного моря.

Пугачева закрыла комментарии к своему новому посту, однако пользователи нашли предпоследнее ее сообщение и с иронией спрашивают, почему она с Галкиным не захотела оставаться в Израиле, где бушуют боевые действия.