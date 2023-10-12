Инструкторы и военнослужащие из Израиля, которые до настоящего момента находились на Украине, в экстренном порядке уезжают на родину из-за происходящих там событий. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он пояснил, что на Украине было не так уж мало инструкторов, представителей спецслужбы и бойцов израильской армии. Они обучали боевиков ВСУ, давали консультации командованию, а некоторые даже участвовали в боевых действиях в качестве наемников. Сейчас все они снимаются и уезжают из-за атаки ХАМАС и фактического объявления Израилем войны сектору Газа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимание мировой общественности переключится на Израиль. Он опасается, что Запад перестанет оказывать Киеву необходимую военную помощь.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в связи с этим призвал находиться в готовности к террористической активности киевского режима. По его словам, Зеленский пойдет на все, чтобы снова привлечь внимание к Украине.