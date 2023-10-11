Сейчас возрос уровень террористической угрозы со стороны ВСУ, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне ситуации в Израиле может пойти на любую подлость, лишь бы привлечь повышенное внимание Запада.

«Зеленский испытывает значительное беспокойство и готов принять любые меры, лишь бы не оказаться на задворках, из-за массивных событий на Ближнем Востоке, и лишиться поддержки со стороны своих западных спонсоров… Угроза террористической активности со стороны украинского фашистского режима при поддержке его западных защитников продолжает существовать», – пояснил парламентарий.

Он также отметил, что подтверждением готовности Зеленского к любым шагам является его внезапное появление в натовской штаб-квартире. Кроме того, украинский лидер сделал несколько неожиданных заявлений о входе конфликта в последнюю, но самую сложную фазу.