Исполнительница роли Даши Букиной в продолжении сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опубликовала видео с новым персонажем ситкома. Также она рассказала о продолжающихся съемках.

На кадрах поклонники сериала разглядели рядом с Дарьей Сагаловой, исполняющей роль Светы Букиной, шоумена Тимура Батрутдинова. Бочкарева не уточнила, кого он играет, но подписчики предположили, что это либо бывший супруг Светы, либо ее жених.

Актриса добавила, что сериал «Букины», который снимает режиссер Гарик Петросян, получит новый формат. В нем появятся новые локации. Кроме того, Бочкарева пообещала, что продолжение будет наполнено искрометным юмором.

Напомним, к своим ролям в ситкоме вернутся Виктор Логинов (Гена Букин) и Александр Якин (Рома). Кроме того, сообщалось о появлении в фильме звезды сериалов «Кухня», «Солдаты», «Реализация» и прочих Михаила Тарабукина. По его словам, он не смог отказаться от удовольствия сняться в картине, персонажи которой известны всей стране.