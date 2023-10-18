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Певица и актриса Роза Калашникова, которая снималась в популярных советских фильмах для детей, скончалась на 60-м году жизни. До юбилея она не дожила всего 10 дней.

Родилась будущая звезда 28 октября 1963 года. Уже в 1970-м она пела в Большом детском хоре телевидения и радио, а в 1972-м снялась в фильме «Чудак из 5-го Б», исполнив роль Нины Морозовой. Через три года юная актриса была задействована в картине «Меняю собаку на паровоз».

В 1987 году Калашникова возглавила молодежный клуб «Современник» в Центре внешкольной работы «На Сумском». Именно пресс-служба этого учреждения сообщила о смерти актрисы.

Коллеги рассказали, что она прожила жизнь ярко и творчески, отдавая всю себя другим людям. Также в Центре отметили, что Калашникова «выпустила во взрослую жизнь сотни ребят».

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