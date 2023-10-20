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83-летняя актриса Светлана Светличная более полугода находится в психиатрической клинике. В конце прошлого года ее были вынуждены отправить туда родственники, рассказал «Комсомольской правде» артист Иван Николаев, близкий друг семьи.

Еще два года назад у Светличной была выявлена деменция.

«Мы с ней виделись меньше года назад в ее новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила», — пояснил Николаев.

Кроме того, у Светличной появились боли в груди. Обследование показало наличие пневмонии, но по словам врачей, она своевременно обратилась в медицинское учреждение с этой проблемой. Заболевание находится лишь на начальной стадии, поэтому деформации легких не произошло.

Иван Николаев также рассказал о слухах, согласно которым близкие люди специально отправили актрису в клинику. По его словам, у них просто не было другого выхода из-за психического состояния Светличной.

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