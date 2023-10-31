Ченнинг Татум и Зои Кравиц объявили о своей помолвке и решении пожениться, как сообщают несколько источников. Знаменитая пара начала встречаться в 2021 году, и недавно они обручились.

Звезда «Бэтмена», 34-летняя Зои Кравиц, ранее делилась деталями своих отношений с 43-летним Ченнингом Татумом в интервью для журнала G. Она выразила свое восхищение Татумом, назвав его «просто удивительным человеком».

Она добавила: «Он заставляет меня смеяться, и у нас обоих действительно много общего в искусстве. Мы обсуждаем искусство, исследуем, почему мы делаем то, что делаем».

«Мы оба обожаем смотреть фильмы, анализировать их и обсуждать кино и поощрять друг друга», – поделилась актриса.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц встретились во время кастинга для фильма «Остров кисок», который станет режиссерским дебютом Зои Кравиц. Кравиц называла Татума своим наставником на съемочной площадке.