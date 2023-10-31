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Российская телеведущая Екатерина Андреева отдохнула на острове Радос и поделилась с подписчиками своими секретами сохранения молодости и свежести. Фотографии с отдыха она опубликовала в своих социальных сетях.

На снимке 57-летняя журналистка позирует в фито-бочке, демонстрируя стройные ноги и подтянутое тело в бикини, несмотря на то, что фото было сделано ночью.

В своем сообщении она поделилась, что бочка с травами в бане, особенно ночью, является наилучшим способом расслабиться и ощутить пользу этой процедуры.

Следует отметить, что Екатерина Андреева придерживается натуральных методов для поддержания своей красоты и не прибегает к пластическим операциям. Ее секреты включают в себя сон в прохладной комнате, закаливание, йогу, регулярные спортивные тренировки, медитации и здоровую диету.

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