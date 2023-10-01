Когда речь заходит о создании веб-сайтов, выбор правильного инструмента или платформы для их разработки чрезвычайно важен.

В сфере web-разработки существует немало CMS и фреймворков, но 1С Битрикс выделяется на этом фоне, предоставляя мощные инструменты для создания надежных и производительных сайтов.

Преимущества 1С Битрикс

Чтобы не быть голословными, перечислим ниже конкретные преимущества фреймворка, делающие его одним из наиболее надежных на сегодняшний день:

Безопасность: Один из лидеров по уровню защиты от взлома, что делает его оптимальным для сайтов, требующих высокого уровня безопасности.

Один из лидеров по уровню защиты от взлома, что делает его оптимальным для сайтов, требующих высокого уровня безопасности. Гибкость: Модульная структура позволяет легко добавлять или модифицировать функционал.

Модульная структура позволяет легко добавлять или модифицировать функционал. Интеграция с 1С: Полная совместимость с системами учета 1С обеспечивает гладкую интеграцию для бизнеса.

Полная совместимость с системами учета 1С обеспечивает гладкую интеграцию для бизнеса. Высокая производительность: Оптимизированные решения под нагрузку для крупных проектов.

Где 1С Битрикс максимально показывает себя?

1С Битрикс — это универсальное решение для разнообразных бизнес-задач, однако существуют определенные области, где его функционал особенно востребован и показывает себя на 100%.

Интернет-магазины; корпоративные порталы и сайты; информационные площадки; социальные сети и сообщества; образовательные платформы.



Кто уже доверил свои сайты 1С Битрикс?

К числу крупных игроков и известных брендов, использующих эту платформу для своих интернет-ресурсов, относятся:

Газпром — крупнейший мировой энергетический холдинг.

— крупнейший мировой энергетический холдинг. Лада — автомобильный гигант, одна из наиболее узнаваемых российских марок автомобилей.

— автомобильный гигант, одна из наиболее узнаваемых российских марок автомобилей. Сбербанк — ведущий банковский институт России и СНГ.

— ведущий банковский институт России и СНГ. МТС — один из лидеров телекоммуникационного рынка России.

— один из лидеров телекоммуникационного рынка России. Дом.ру — одна из крупнейших компаний в сфере интернет-провайдинга и телевидения.

Выбор таких гигантов в пользу 1С Битрикс говорит о надежности, масштабируемости и высокой производительности данного решения.

Типичный web-проект на 1С Битрикс

Разработка сайта на Битриксе начинается с выбора шаблона дизайна и настройки его под требования бизнеса. Затем идет интеграция с необходимыми сервисами и системами (чаще всего 1С), настройка модулей и добавление необходимого функционала. После этого проводится оптимизация, тестирование и запуск сайта и последующего его наполнение контентом.

Заказать разработку у профессионалов или углубиться в самостоятельное обучение?

Конечно, разработка сайтов на 1С Битрикс не является чем-то непостижимым и вполне доступна для самостоятельного осваивания.

Однако, не стоит забывать о том, что даже при наличии некоторых базовых знаний, создание полноценного, функционального и оптимизированного ресурса требует определенного опыта и компетенции. К тому же одного создания проекта недостаточно – требуется его раскрутка и продвижение, поддержка работоспособности, внедрение нового функционала и т.д.

К тому же сотрудничество с профессионалами подразумевает такие приятные дополнения как доработки уже существующих проектов – вы можете обратиться за помощью на любой стадии существования своей разработки.

Поэтому, поручив работу специалистам, вы не только экономите свое время, но и гарантируете себе высокое качество конечного продукта.