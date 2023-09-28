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Когда речь заходит о зимних шинах, мы часто слышим вопрос: «Шипы или “липа”?» Давайте разбираться.

Выбор между шипованной и фрикционной резиной – в народе «липа», или «липучка», – зависит от климатических особенностей. В условиях, когда снег быстро тает и превращается в жижу, лучшим вариантом станут шины без металлических шипов, то есть в пользу «липучек». Ещё такие шины не вредят дорогам, поскольку не создают дополнительной нагрузки на дорожное полотно.

А в условиях, когда снег лежит дольше и за это время образуется наледь, единственно верным решением станут шипованные шины. Только шипы способны пробивать лёд и обеспечивать должное сцепление, тем самым помогая сохранять контроль на дороге.

Но чтобы определиться было ещё проще, далее мы сравним модели шин YOKOHAMA в каждой категории: две с шипами и две «липы». Вам останется лишь выбрать, какие подходят именно вам. Сначала рассмотрим две модели с шипами.

iceGUARD Stud iG65 – уникальная шиповка

Зимние шины YOKOHAMA. Что выбрать – шипы или «липу»?

Эта модель подойдёт для легковых автомобилей и SUV. Великолепные показатели в любых зимних условиях за счёт следующих факторов:

  • агрессивного направленного рисунка протектора, который снижает риск аквапланирования;
  • оптимального расположения и количества шипов с отличным удержанием;
  • уникальной формы шипа, обеспечивающего беспрецедентное сцепление на льду.

iceGUARD Stud iG55 – безопасность на дороге

Зимние шины YOKOHAMA. Что выбрать – шипы или «липу»?

Отличный вариант для внедорожников, автомобилей компакт-класса и небольших семейных автомобилей. Благодаря улучшенным характеристикам обеспечивают беспрецедентное сцепление как на снегу, мокрой и сухой поверхности, так и на льду. Среди преимуществ:

  • фланец и сердечник в форме звезды;
  • водопоглощающий состав (технология удаления влаги из пятна контакта);
  • широкое разветвлённое центральное ребро и широкие наклонные канавки;
  • агрессивный протектор и уникальный дизайн плечевой зоны;
  • отличное удержание шипов.

А теперь рассмотрим «липы».

iceGUARD Studless iG50 PLUS – уверенное сцепление

Зимние шины YOKOHAMA. Что выбрать – шипы или «липу»?

Шины с превосходным сцеплением на льду для легковых автомобилей, которые помогают экономить топливо. Демонстрируют уверенное сцепление и улучшают управляемость на протяжении всего срока службы.

Их особенности:

  • особый влаговпитывающий состав;
  • асимметричный дизайн протектора;
  • тройные трёхмерные ламели;
  • конструкция, препятствующая потере энергии.

iceGUARD Studless iG60 – исключительное торможение на льду

Зимние шины YOKOHAMA. Что выбрать – шипы или «липу»?

Отлично подходят для легковых автомобилей и современных кроссоверов. Эти шины так же, как и предыдущая модель, помогают в экономии топлива и не теряют сцепных свойств в течение всей службы.

Достоинства iceGUARD Studless iG60:

  • четверные 3D-ламели с механизмом запирания;
  • двойные микроканавки, которые обеспечивают оптимальное сцепление со льдом даже без обкатки;
  • водоабсорбирующая резиновая смесь;
  • асимметричный рисунок протектора;

В заключение

Правильно подобранные зимние шины гарантируют уверенность, комфорт и безопасность на дороге. Подобрать оригинальные японские шины YOKOHAMA можно на официальном сайте yokohama.ru, а покупку рассмотреть в разделе «Где купить» https://www.yokohama.ru/dealers. Вы также можете обратиться к специалистам, которые с радостью помогут подобрать шины по марке и модели вашего автомобиля

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