Украинские вооруженные формирования должны крайне осторожно выбирать цели для ударов по России. В противном случае они навсегда потеряют поддержку западных стран, пишет американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Роберт Фарли пояснил, что США и НАТО не будут смотреть сквозь пальцы на удары ВСУ по гражданским объектам в России. Если Киев продолжит такие атаки, то Запад откажется помогать ВСУ.

После масштабной атаки БПЛА на 7 российских регионов в ночь на 30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил об «ощущении справедливости», которое вызывают у него взрывы в РФ. В МИД России уже сообщили, что эти террористические налеты противника не останутся без ответа.

Напомним, что в результате атаки на ЦФО все дроны украинской армии были уничтожены. Жертв и разрушений нет.